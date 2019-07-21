2019-07-21T18:10:45+03:00
Общество

В Ростовской области пропал мужчина, который ушел из дома больше месяца назад

Полиция просит о помощи
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Житель Шахт пропал больше месяца назадЖитель Шахт пропал больше месяца назад
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Сотрудники полиции Ростовской области просят жителей о помощи в розыске 30-летнего Александра Кутья, который ушел из дома 14 июня, после чего перестал выходить на связь. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

- Приметы: 30-35 лет, рост 180 см., худощавого телосложения, лицо смуглое, волосы русые, прямые, борода с рыжиной, - поясняют в правоохранительных органах Ростовской области. - Был одет: футболка черного цвета с тремя белыми надписями, брюки темно-серого цвета, черные босоножки.

ВНИМАНИЕ!

Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8-8636-279-290, 8-8636-279-344, 8-928-908-55-99 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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