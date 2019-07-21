Успел за две минуты: в Новочеркасске задержали молодого человека, который ограбил автомобилиста

СЕГОДНЯ 18:26 2019-07-21T18:37:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Новочеркасска обратился за помощью в полицию, сообщив, что его ограбили, причем преступление произошло за какие-то пару минут, пока он зашел домой, оставив машину на улице. Он видел злоумышленника мельком, когда тот уже ретировался.

- Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий в результате которых задержали 23-летнего ранее судимого по аналогичной статье подозреваемого, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области.

Как оказалось, когда автомобилист оставил около дома незапертую машину, мимо проходил 23-летний парень. Увидев открытую дверь и вещи, он не смог устоять перед искушением. Злоумышленник забрал из автомобиля около 10 тысяч рублей, после чего рванул дворами.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли часть украденного и вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU