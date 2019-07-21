В Ростовской области для школ искусств закупят музыкальных инструментов на 286 млн рублей
В Ростовской области планируют потратить 286 млн рублей на приобретение музыкальных инструментов в течение пяти лет. Об этом сообщил губернатор донского региона Василий Голубев во время посещения детской музыкальной школы Тацинского района, передав руководству документы на инструмент.
- Всего в Ростовской области 112 муниципальных детских школ искусств, в которых обучается свыше 48 тысяч человек, - сказал Василий Голубев.
Что касается Тацинской музыкальной школе, то там сегодня обучается 245 детей от пяти до 18 лет. В ходе рабочей поездки губернатор также побывал в спортклубе в поселке Жирнов, где пообщался с тренерами, юными спортсменами.
ИСТОЧНИК KP.RU