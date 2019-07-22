2019-07-22T09:08:44+03:00
Общество

Как можно отменить доверенность с помощью нотариуса?

Попова Н.Ю.
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С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в статью 188 ГК РФ, которые заметно упростили жизнь доверителям, решившим отменить документ. Так, действующее гражданское законодательство предусматривает возможность отмены нотариусом не только нотариально удостоверенных доверенностей, но и доверенностей, совершенных гражданами либо юридическими лицами в простой письменной форме. Для этого доверителем любому нотариусу должны быть предоставлены реквизиты отменяемой доверенности (регистрационной номер, дата совершения, сведения о лице, выдавшем доверенность, краткое описание переданных по доверенности полномочий), а также документ, удостоверяющий личность заявителя либо документ, подтверждающий статус представителя физического или юридического лица.

Удостоверяя распоряжение об отмене доверенности, нотариус вносит сведения об этом в реестр нотариальных действий Единой информационной системы нотариата, ведение которого осуществляется в электронной форме, после чего эти сведения становятся доступными неограниченному кругу лиц с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В данном случае отсутствует потребность в письменном уведомлении об отмене доверенности доверенного лица и всех заинтересованных лиц, а также в публикации объявления в СМИ, которые необходимы при отмене доверенности в простой письменной форме.

Хотелось бы также отметить, что кроме сведений об удостоверении либо отмене доверенностей, с помощью реализованных на портале Федеральной нотариальной палаты notariat.ru электронных сервисов, пользователи могут самостоятельно и совершенно бесплатно проверить сведения о залоге движимого имущества, удостоверенных нотариусами договоров инвестиционного товарищества, а также найти информацию об открытых с 01.07.2014 у нотариусов Российской Федерации наследственных делах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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