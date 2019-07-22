2019-07-22T09:16:40+03:00
Происшествия

Два авиарейса были задержаны в Платове по техническим причинам

Самолеты вылетели на несколько часов позже
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Аэропорт «Платов» | Ростов-на-Дону".Фото из группы ВК "Аэропорт «Платов» | Ростов-на-Дону".
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Этой ночью, 22 июля, в ростовском аэропорту Платов были задержаны два рейса на Москву. Согласно электронному табло на сайте воздушной гавани, рейс FV-6184 в Шереметьево должен был вылететь в 20:10 воскресенья, но взлетел только в 3:09 понедельника, самолет задержался аж на 7 часов.

Еще один рейс - S7-1152 в Домодедово - должен был вылететь в 21:30, по факту сделал это только утром 22 числа - в 8:24. Задержка составила 11 часов, пассажиров отправили в гостиницу.

В Платове прокомментировали, что рейсы были задержаны по техническим причинам. Предварительно, в первом случае были проблемы с бортовым компьютером самолета, во втором – с колесом воздушного судна, которому потребовалась замена.

Других значительных задержек рейсов (более 15 минут) на сайте Платова не отмечается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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