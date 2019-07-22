Ростовчане осудили двух девушек, вылезших из автомобиля во время движения

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-22T09:49:26+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео с двумя девушками-экстремалами. Катаясь на автомобиле ВАЗ по проспекту Королева 21 июля, одна из них высунулась в окно машины, а другая и вовсе забралась на капот. При этом авто ехало на приличной скорости в транспортном потоке. Комментаторы осудили барышень за такую беспечность, многие отметили, что, если бы водителю пришлось резко затормозить, обе дамы остались бы инвалидами. Некоторые горожане отметили, что молодежь может развлекаться как хочет, но не на дороге общего пользования, где из-за их лихачества могут пострадать другие люди.

Ростовская молодежь катается на капоте автомобиля по проспекту Королёва. - 21.07.19.Это Ростов-на-Дону!

- Улетят под чью-нибудь машину, потом на всю жизнь груз невинному водителю, - написал один из пользователей соцсети.

- А потом пойдут другие посты: "Помогите на лечение", - добавил еще один комментатор.

Добавим, что в Ростове живет один экстремал, который называет себя каскадером. Он регулярно выкладывает в сеть ролики со своими автомобильными трюками, и уже приобрел достаточно большую известность.

ИСТОЧНИК KP.RU