2019-07-22T15:15:33+03:00
Общество

Ростовчанка призвала защитить от мусора белок из Темерницкой рощи

Она просит городские власти поставить урны вдоль дороги
Илья БОГОМОЛОВ
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Пушистый житель Темерницкой рощи. Стоп-кадр из видео группы "Ростов-Главный".Пушистый житель Темерницкой рощи. Стоп-кадр из видео группы "Ростов-Главный".
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Одна из жительниц Ростова-на-Дону опубликовала в социальной сети видео из Темерницкой рощи. На ролике запечатлена милая белочка, грызущая орешек, а после - мусор, оставленный отдыхающими в этой зеленой зоне. Девушка призвала горожан не загрязнять лесополосу, чтобы животные могли жить без человеческих отходов.

- У нас в Темерницкой роще, живет очень много таких пушистиков. Они совсем не боятся людей и выбегают каждое утро на тропинку, чтобы поесть орешки, которые им приносят неравнодушные люди! - пишет ростовчанка. - Но, к сожалению, находятся такие "нелюди", которые загрязняют рощу мусором, бросают бутылки, пакеты, салфетки и другой хлам! Рощу превращают в свалку! Ну как так можно?

Темерницкая роща 22.7.2019 .Ростов-на-Дону Главный

Девушка отметила, что волонтеры периодически чистят территорию, но этих усилий недостаточно. Она обратилась к администрации района с просьбой, чтобы там, хотя бы вдоль асфальтированной дороги, установили урны для мусора. Большинство комментаторов ролика поддержало идею девушки, хотя и отметило, что одни только урны не помогут справиться со "свиньями".

ИСТОЧНИК KP.RU

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