Житель Новочеркасска "заминировал" здание рядом с филиалом Росгвардии

СЕГОДНЯ 16:13 2019-07-22T17:14:58+03:00

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На жителя Новочеркасска завели уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Вечером 17 июля некий мужчина позвонил на номер службы "112" и сказал, что в административном здании на улице Орджоникидзе, которое находится рядом с филиалом войск национальной гвардии, заложена бомба. Сотрудники экстренных службы выехали на место, проверили объект, но взрывных устройств не обнаружили.

Как рассказал "КП" источник в правоохранительных органах региона, "террориста" отследили по телефону, его личность установлена, сейчас 48-летний мужчина находится под подпиской о невыезде. Известно, что у гражданина ранее не было судимостей.

Интересно, что в этот же день другой житель Новочеркасска тем же способом "заминировал" автостоянку возле магазина по улице Мацоты. Его личность также удалось оперативно установить.

ИСТОЧНИК KP.RU