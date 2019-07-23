Экс-«ВИА Гра» Татьяна Котова заворожила фанатов снимком в купальнике

СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-23T10:03:58+03:00

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Бывшая солистка «ВИА Гры» и «Мисс Россия 2006» Татьяна Котова из Ростова-на-Дону вовсю наслаждается отдыхом на острове Марикий и не дает скучать своим поклонникам, без устали публикуя снимки в купальниках.

Фанаты только успевают писать эмоциональные комментарии, восхваляя красоту, грацию и округлости красотки (здесь и далее авторский стиль и пунктуация сохранены): «Какой Маврикий если залипла на первом фото», «Приснился сегодня сон, что встретила вас, так реалистично было все, что когда проснулась даже расстроилась», «Вау! Вот это красота!», «Татьяна, вы огонь!», «Как вы ухитряетесь держать себя в форме?!», «Вот это вы заворожили!».

kottova Не зря я несколько месяцев занималась спортом, контролировала питание, ходила на всевозможные и невозможные массажи, посещала душ шарко.... в общем, всё это для этих 6 секунд ну а остальные 15 сек. в сторис

Напомним, красотка Татьяна Котова занимается сольной карьерой, она записала ряд успешных песен, снялась в нескольких сериалах. Поклонники долгое время пытались выяснить подробности личной жизни, а недавно Татьяна сама намекнула, что сердце ее все-таки уже занято.

kottova Всем тепла, любви

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ИСТОЧНИК KP.RU