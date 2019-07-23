В центре Ростова-на-Дону на два месяца ограничат движение машин

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-23T10:52:38+03:00

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В центре Ростова с 25 июля ограничат движение транспорта по Ворошиловскому проспекту. Как сообщили в городском департаменте автодорог, на участке от улицы Текучева до улицы Варфоломеева (район ЦГБ) перекроют правую полосу в южном направлении до 25 сентября. Там будут проводиться работы по подключению к канализации многоквартирного дома по адресу: Ворошиловский, 82/4.

Кроме того, в тех же временных границах будет ограничено движение по улице Варфоломеева - в створе домов по адресам Варфоломеева, 234 и Буденновский, 70Б. Причина - ремонт канализации.

Добавим, что с 29 июля по 1 августа будет ограничено движение транспорта по улице Московская - на участке от Ворошиловского проспекта до переулка Братского - там будет идти ремонт дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU