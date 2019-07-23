В РФС признали две серьезные ошибки арбитра на матче «Ростов» - «Спартак»

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-23T11:42:12+03:00

Работу Левникова на матче "Ростов" - "Спартак" будет оценивать экспертно-судейская комиссия РФС, председателем которой его отец - Николай Левников. Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

В одном эпизоде Кирилл Левников должен был назначить пенальти в ворота московской команды, в другом - удалить одного из игроков красно-белых

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на встрече с журналистами признал две ошибки арбитра Кирилла Левникова, который судил матч 2-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком».

Первая, по его мнению, была допущена, когда на 60-й минуте игры Левников не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после того, как полузащитник «Спартака» сбил в своей штрафной игрока ростовчан Дмитрия Чистякова.

- Арбитр должен был назначить пенальти в ворота "Спартака", Фернандо нарушал правила, - отметил Егоров.

А еще одна судейская ошибка случилась уже под конец поединка, когда футболист столичной команды Зелимхан Бакаев, уже имевший на тот момент желтую карточку, допустил еще один фол, за который также полагается «горчичник», однако судья позволил ему уйти на замену без наказания.

- На мой взгляд, в моменте, когда Бакаев наступил на ногу перед тем, как заменился, арбитр должен был показать вторую желтую карточку и удалить его игрока, - считает руководитель судейского корпуса.

Теперь свою оценку работе арбитра Кирилла Левникова должна вынести экспертно-судейская комиссия РФС, председателем которой, к слову, является его отец — Николай Левников. Впрочем, он уже объявил, что не будет принимать участие конкретно в этом заседании, где будет обсуждаться судьба его сына.

ИСТОЧНИК KP.RU