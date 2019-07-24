2019-07-24T09:31:08+03:00
Общество

Первый миллиард: Благодаря ВТБ, клиенты других банков смогли пополнить свои карты

Здесь одна из самых широких сетей банкоматов по всей стране
Ольга КУБЫШЕВА
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На 1 миллиард рублей клиенты сторонних банков пополнили свои карты с помощью аппаратов ВТБ. Фото: ВТБНа 1 миллиард рублей клиенты сторонних банков пополнили свои карты с помощью аппаратов ВТБ. Фото: ВТБ
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На 1 миллиард рублей клиенты сторонних банков пополнили свои карты с помощью аппаратов ВТБ. С момента запуска предложения - а оно было первым среди российских финансовых организаций, совершено уже свыше 142 тысяч операций. Сервис доступен в банкоматах ВТБ с функцией Cash In клиентам любого банка РФ. Комиссия для владельцев карт «Мир» отсутствует, а для VISA и Mastercard составляет всего один процент, но не меньше 20 рублей.

По словам члена правления ВТБ Валерия Чулкова, в настоящее время у ВТБ одна из самых широких сетей банкоматов по всей стране - более 15,5 тысячи устройств, при этом почти 6,8 тысячи из них – многофункциональные. А данный сервис исключает необходимость поиска «своего» банкомата и гарантирует клиентам других банков практически мгновенное поступление средств.

- В рамках стратегии ВТБ мы нацелены на клиентоориентированность и стремимся обеспечить пользователям удобный функционал, который значительно упростит решение их финансовых задач, - отметил руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек. - С момента запуска проекта каждый день мы наблюдаем рост числа пользователей. И к концу этого года планируем выйти на ежемесячный оборот в размере 1 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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