2019-07-24T12:09:25+03:00
Происшествия

В Новочеркасске машина переехала пешехода, улегшегося на дорогу

Погибший мужчина, предварительно, был пьян
Илья БОГОМОЛОВ
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Пешеход погиб под колесами автомобиля ВАЗ.Пешеход погиб под колесами автомобиля ВАЗ.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Вечером 23 июля в Новочеркасске произошло ДТП. Как сообщили "КП" в правоохранительных органах, около 22:25 возле дома № 21 по улице Московской 25-летний водитель ВАЗ-21061 допустил наезд на 48-летнего пешехода. Последний при этом не шел, а лежал на проезжей части дороги. Мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка. Установлено, что оба участника трагедии - местные жители. Водитель ранее проблем с законом не имел. Стражи порядка выясняют, почему пешеход лежал на дороге. Очевидцы рассказывают, что мужчина был пьян. Якобы он вышел на проезжую часть, снял обувь и улегся на асфальт. Не успели свидетели что-либо предпринять, как "отдыхающего" уже переехала машина.

Обсуждая ДТП в социальных сетях, жители Новочеркасска негодуют от того, что молодой парень может получить срок из-за выпившего мужика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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