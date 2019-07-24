2019-07-24T13:33:18+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 25 июля 2019: где и когда

Выясняем, где и когда 25 июля 2019 в Ростове-на-Дону пройдут отключения света
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда 25 июля 2019 в Ростове-на-Дону пройдут отключения света.Выясняем, где и когда 25 июля 2019 в Ростове-на-Дону пройдут отключения света.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Отключение света в Ростове-на-Дону 25 июля 2019: где и когда. Известно, что отключения электричества ожидаются в донской столице и в четверг. Об этом сообщают энергетики, добавив, что цель таких отключений не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 25 июля в Ростове-на-Дону*

С 09:00 до 17:00:

- ул. Чистопольская 11, 13, 15, 38/1; ул. Казахская 84/2, 86/2, 86/3.

- ул. Текучёва 226-230, 234, 236, 238/73; ул. Народного Ополчения 197-207; пер. Соборный 73, 75А; просп. Будённовский 86-88 25.07.19 25.07.19 09=00 17=00

остов-на-Дону ул. Артёмовская 1-25, 2-22; ул. 1-я Володарского 1-29, 2-22; ул. 2-я Володарского 18-74, 31-85, 36, 52, 64; ул. Гастелло 17-37, 26-36; ул. Горбачёва 1-43, 2-20; ул. Днепростроевская 23-77, 30-94; ул. Интернациональная 1-9, 10-48, 17-37, 23; ул. Литвинова 21-25, 35-4.

С 10:00 до 12:00:

- ул. Совхозная 2А.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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