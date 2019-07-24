В Ростовской области 48 человек заболели Крымской геморрагической лихорадкой

СЕГОДНЯ 14:54 2019-07-24T14:54:15+03:00

Жертвами клещей в регионе стали больше шести тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А укушенных клещами - уже больше шести тысяч

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В Ростовской области продолжают регистрировать пациентов с диагнозом Крымская геморрагическая лихорадка, переносчиками которой являются клещи. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, лабораторно подтверждены 48 случаев этого заболевания. В лидерах по числу заразившихся - жители Сальского района, там десять дончан оказались на больничной койке. Далее по убывающей - Зимовниковский район, есть заболевшие из Ростова-на-Дону, Пролетарского, Ремонтннского, Дубовского, Мартыновского районов, а также Орловского, Багаевского. По одному случаю - в Волгодонске, Заветинском, Константиновском, Цимлянском, Каменском, Зерноградском, Веселовском, Волгодонском, Семикаракорском, Целинском районах

Кроме того, у трех человек диагностировали болезнь Лайма. Всего же к врачам с начала года обратились больше шести тысяч дончан, треть из которых - дети и подростки до 14 лет.

В ведомстве констатируют: цифры хоть и впечатляют, но соответствуют уровню многолетних показателей.

Кроме того, эпидемиологи советуют не заниматься самолечением, не пытаться снять клеща самостоятельно, а сразу же обращаться в медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU