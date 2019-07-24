2019-07-24T16:25:51+03:00
Общество

«Наш ангел во плоти!»: «Мисс Россия» Алина Санько призналась, что пошла учиться имиджу и стилю

Поклонники не перестают восхищаться первой красавицей страны
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники не перестают восхищаться первой красавицей страныПоклонники не перестают восхищаться первой красавицей страны
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- Такой «Мисс Россия» у нас еще не было, - пишут поклонники про первую красавицу этого года Алину Санько. С каждым днем дончанка находит ключики к новым сердцам. Девушка не просто отлично рисует и читает стихи, но и постоянно учится чем-то новому. При этом делится знаниями и с подписчиками своего Инстаграм. Вот и на этот раз Алина призналась, что пошла учиться имиджу и стилю.

- Я учусь в Европейской академии имиджа, - написала красотка в своем микроблоге, - где нам рассказывают много важных фактов и секретов, которые очень ценны, а несоблюдение их может считаться дурным тоном.

После чего пообещала делиться с фанатами лайфхаками: как выделяться и подчеркивать свою индивидуальность.

ms.alinasankoms.alinasanko
По многочисленным просьбам первый пост с советами и секретиками
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А те в свою очередь не скупились на дифирамбы:

- Ты неповторимая, ты очень красивая, наш Ангел во плоти.Ты своей душою, светлыми помыслами и своей первозданною, настоящею, одной такой естественною красотой раз за разом радуешь нас каждый день и каждый час, спасая и вдохновляя наши души и сердца на великие подвиги и реальные дела наших дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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