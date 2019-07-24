В Ростовской области МЧС начало проверку палаточных лагерей

СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-24T16:41:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области сотрудники МЧС инспектируют палаточные лагеря, где отдыхают дети.

- Сегодня в области функционируют 2 палаточных лагеря - «Предтеченский городок» в Азове и «Пилигрим»в Волгодонске, - пояснили в ГУ МЧС России по РО. - Основное внимание - выполнению требований пожарной безопасности.

Напомним, проверка связана с трагедией, которая произошла в Хабаровском крае, где ночью 23 июля практически полностью сгорел палаточный лагерь. Сначала была информация об одном погибшем, но через несколько часов стало известно, что число жертв выросло. В реанимации в один день скончались трое детей, которые получили сильные ожоги. Уже известно, что директор детского лагеря задержан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/721931" frameborder="0"></iframe> Пожар в детском лагере под Хабаровском.Палаточный лагерь под Хабаровском за 10 минут превратился в пепелище. В страшном пожаре погибли четыре ребёнка...

ИСТОЧНИК KP.RU