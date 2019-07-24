2019-07-24T17:22:17+03:00
Общество

«Богатыри своего дела»: Офисы Промсвязьбанка превратились стрит-арт объекты

Такими их сделали российские художники, которым удалось самобытно преподнести богатырскую тематику
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ПАО "Промсвязьбанк"Фото: ПАО "Промсвязьбанк"
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Идею о сильных людях на стенах банковских отделений предложили российским художникам представители Промсвязьбанка, три офиса которого стали площадкой для стрит-арт-проекта «Богатыри своего дела». Увидеть работы вживую могут жители и гости Москвы. Известно, что таким образом решено развить концепцию нового бренда «ПСБ - банк сильных людей».

- Богатырь - это воплощение мужества, самоотверженности и сил добра, это особый тип личности, характерный для героев русской истории и мифологии, хорошо известный всем поколениям, - рассказал руководитель розничного и цифрового бизнеса банка Сергей Малышев. - Эта метафора отлично подходит для визуализации послания, которое несет ПСБ своим клиентам, сотрудникам и стране. В итоге, художникам удалось самобытно преподнести богатырскую тематику. Так, в офисе на Стромынке художник-графист Вова Nootk (Владимир Гупалов) обратился к образам русских былинных витязей, иллюстрациям Ивана Билибина и хрестоматийной работе Васнецова «Три богатыря». Сказочные герои и сюжеты по-прежнему узнаваемы, но стиль комиксов и анимации заряжает их энергией и свежестью.

В здании на Китай-городе, где в XIX веке находилось несколько контор братьев Рябушинских, художник Роман Мураткин воплотил сюжет о трудовых буднях текстильной промышленности. Здесь сказочная мощь представлена в машинах - ткацких станках и их покорителях - людях труда.

А для офиса ПСБ на Кутузовском проспекте художник-монументалист и графический дизайнер STFNV (Артем Стефанов) решил воплотить в красках образы силы духа и воли, тему безграничности человеческих возможностей. Он выбрал пять знаковых персонажей, без которых невозможно представить историю и культуру России. Это император Петр I, писатель Лев Толстой, полководец Михаил Кутузов, ученый-естествоиспытатель Михаил Ломоносов и поэтесса Анна Ахматова.

По словам, куратора и продюсера международных культурных проектов Ольги Погасовой, проект «Богатыри своего дела» - об уважении к истории своей страны, любви к отечеству и труду и, конечно, о современном искусстве. И важная задача здесь была - отразить стилистическое и эстетическое разнообразие и диапазон российского стрит-арта. - Мы хотели сделать проект, понятным всем поколениям, - рассказала директор департамента маркетинга ПСБ Елена Мелихова. - С одной стороны, мы обращаемся к хорошо узнаваемому контексту - былинным персонажам и историческим образам, а с другой - к современному стилю, который понятен молодежи. Тем более, что сила русского человека имеет не только физический аспект — это еще и сила духа, сила воли и сила интеллекта.

КСТАТИ

Подробно ознакомиться с проектом ПСБ «Богатыри своего дела» можно на специальном сайте

ИСТОЧНИК KP.RU

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