«Глотательница жезла» опубликовала фото в одних стрингах в лесу

СЕГОДНЯ 17:02 2019-07-24T17:02:30+03:00

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Блондинка из Ростова-на-Дону Маша Форт выбирает все более экстравагантные места для фотосессий. Напомним, смелое видео девушки, на котором она заглатывает полицейскую дубинку, набрало в свое время тысячи просмотров в Сети. И, как результат, ростовчанка получила операцию по увеличению груди в качестве приза за находчивость, а вот стражи порядка тогда чуть было не лишились погон за то, что жезл был использован не по назначению.

После этого, модель вела репортаж чуть ли не из больничной палаты, рассказывая о каждом этапе операции. А получив вожделенные формы, стала демонстрировать новую достопримечательность своего тела то у бассейна, то в ванной.

На этот же раз Мария вместе с фотографом отправилась на прогулку в рощу. Причем из одежды модель оставила на себе всего одни стринги. Фото Мария подписала #красивыедевушки #девушкиростова #ростовчанки #красивоетело. Однако былой популярности даже в таком экстравагантном виде ей так и не удалось достичь. За пару дней фото едва набрало всего несколько сотен лайков. Правда, есть и такие поклонники, которые просят смелую блондинку не останавливаться.

ИСТОЧНИК KP.RU