В Ростовской области больше шести тысяч человек пострадали от укусов животных

СЕГОДНЯ 17:58 2019-07-24T17:58:42+03:00

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В Ростовской области больше шести тысяч человек обратились к врачам после того, как их покусали животные. При этом 69 человек пострадали от диких хищников. Такую статистику за полгода озвучили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Известно, что в этом году случаев бешенства, которое диагностировано у животных, меньше - всего зарегистрировано три случая против десять за весь пошлый год.

В ведомстве напоминают, что бешенство - это острое вирусное заболевание, которое сопровождается тяжелым поражением нервной системы и всегда без проведения профилактической иммунизации заканчивается смертельным исходом. А основной причиной смерти является позднее обращение за медицинской помощью.

Так, переносчиками этого опасного заболевания могут быть лисы, волки, еноты, собаки, кошки, летучие мыши, грызуны, лошади, мелкий и крупный рогатый скот. Всего же на Дону обитают 14 видов четвероногих хищников, львиная доля из них - красные лисицы, енотовидные собаки и волки.

ИСТОЧНИК KP.RU