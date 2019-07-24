2019-07-24T17:58:42+03:00
Общество

В Ростовской области больше шести тысяч человек пострадали от укусов животных

Цифры озвучили в региональном Управлении Роспотребнадзора
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Всего же на Дону обитают 14 видов хищников.Всего же на Дону обитают 14 видов хищников.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Ростовской области больше шести тысяч человек обратились к врачам после того, как их покусали животные. При этом 69 человек пострадали от диких хищников. Такую статистику за полгода озвучили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Известно, что в этом году случаев бешенства, которое диагностировано у животных, меньше - всего зарегистрировано три случая против десять за весь пошлый год.

В ведомстве напоминают, что бешенство - это острое вирусное заболевание, которое сопровождается тяжелым поражением нервной системы и всегда без проведения профилактической иммунизации заканчивается смертельным исходом. А основной причиной смерти является позднее обращение за медицинской помощью.

Так, переносчиками этого опасного заболевания могут быть лисы, волки, еноты, собаки, кошки, летучие мыши, грызуны, лошади, мелкий и крупный рогатый скот. Всего же на Дону обитают 14 видов четвероногих хищников, львиная доля из них - красные лисицы, енотовидные собаки и волки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Богатыри своего дела»: Офисы Промсвязьбанка превратились стрит-арт объекты
«Глотательница жезла» опубликовала фото в одних стрингах в лесу
В Ростовской области задержали мужчину, который угнал автомобиль
В Таганроге адвокат украл 900 тысяч рублей со счета ветерана войны, интересы которой защищал
В Ростовской области МЧС начало проверку палаточных лагерей
«Наш ангел во плоти!»: «Мисс Россия» Алина Санько призналась, что пошла учиться имиджу и стилю
«Нездоровая худоба»: Хейтеры переживают за третью жену футболиста Дмитрия Тарасова
«Ноги так просто улет!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова восхитила поклонников разрезом платья
В Ростовской области 48 человек заболели Крымской геморрагической лихорадкой
Отключение света в Ростове-на-Дону 25 июля 2019: где и когда
В Новочеркасске машина переехала пешехода, улегшегося на дорогу
В Ростове-на-Дону трое разбойников отобрали у менеджера сумку с миллионом рублей
В Ростове-на-Дону в СИЗО-5 передали шоколадные конфеты с запрещенными предметами внутри
Первый миллиард: Благодаря ВТБ, клиенты других банков смогли пополнить свои карты
Губернатор Василий Голубев назвал неэффективным возврат к прямым выборам мэра Ростова-на-Дону
У Ростова-на-Дону официально появилось новое городское кладбище
«Ростелеком» связал НАШЕСТВИЕ с космосом
Цена проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону увеличится до 26 рублей
Отключение света в Ростове-на-Дону 24 июля 2019: список адресов
Дубинка и пистолет: массовую драку водителей на трассе М-4 "Дон" сняли на видео
В РФС признали две серьезные ошибки арбитра на матче «Ростов» - «Спартак»
В центре Ростова-на-Дону на два месяца ограничат движение машин
Главу Департамента архитектуры Ростова-на-Дону оштрафовали за разрешения на строительство
Экс-«ВИА Гра» Татьяна Котова заворожила фанатов снимком в купальнике
Две станции городской электрички в Ростове-на-Дону отремонтируют за 100 млн рублей
В Волгодонске при поддержке атомщиков будет построен Центр единоборств
«Роковая блондинка в красном - удар в сердце мужчины!»
Главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина отпустили под домашний арест