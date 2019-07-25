В Ростовской области ищут опасного преступника, который сбежал при конвоировании

СЕГОДНЯ 11:12 2019-07-25T11:12:11+03:00

Правоохранители ищут его по всему югу России

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В Ростовской области объявлен в розыск опасный преступник, который совершил побег при конвоировании. Это случилось поздно вечером 24 июля в Армавире. По горячим следам найти мужчину, обвиняемого в тяжком преступлении, не удалось. Никто не исключает, что он может отправиться из Краснодарского края в Ростовскую область.

- В настоящее время сотрудниками пенитенциарного ведомства проводится специальная операция по розыску и задержанию подследственного, - говорится в официальном обращении донской службы исполнения наказания.

ВНИМАНИЕ!

Всех кто располагает какой либо информацией о местонахождении Санникова, просят сообщать по телефонам: 8(861) 253-70-10, 8(861) 219-99-18 (конфиденциальность гарантирована).

ИСТОЧНИК KP.RU