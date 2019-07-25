В Ростовской области ищут опасного преступника, который сбежал при конвоировании
В Ростовской области объявлен в розыск опасный преступник, который совершил побег при конвоировании. Это случилось поздно вечером 24 июля в Армавире. По горячим следам найти мужчину, обвиняемого в тяжком преступлении, не удалось. Никто не исключает, что он может отправиться из Краснодарского края в Ростовскую область.
- В настоящее время сотрудниками пенитенциарного ведомства проводится специальная операция по розыску и задержанию подследственного, - говорится в официальном обращении донской службы исполнения наказания.
ВНИМАНИЕ!
Всех кто располагает какой либо информацией о местонахождении Санникова, просят сообщать по телефонам: 8(861) 253-70-10, 8(861) 219-99-18 (конфиденциальность гарантирована).
ИСТОЧНИК KP.RU