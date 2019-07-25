Два большегруза смяли иномарку: под Ростовом в аварии погибла семья с ребенком

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-25T10:01:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Автоинспекторы объявили о начале проверки обстоятельств смертельной аварии, которая случилась на федеральной трассе «Дон» в Аксайском районе.

- 24 июля в 22:00, по предварительным данным, водитель большегруза МАН выехал на встречную полосу движения, допустив лобовое столкновение с автомобилем «Хундай Солярис», в заднюю часть которого затем врезался большегруз, следующий за иномаркой в попутном направлении - рассказали в УГИБДД по РО.

Две фуры буквально раздавили «Хундай», в которой находилась семья. Супруги и 17-летний подросток погибли на месте, выжил только несовершеннолетний 2011 года рождения. Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По факту аварии начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU