2019-07-25T11:20:00+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 26 июля 2019: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 26 июля 2019
Ольга ГОПАЛО
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Где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 26 июля 2019.Где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 26 июля 2019.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Отключение света в Ростове-на-Дону 26 июля 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, не повезет жителям улиц, которые расположены, в том числе и в Западном жилом массиве донской столицы, а также нескольких садоводческих товариществ.

Известно, что не работать телевизоры, холодильники и кондиционеры будут в дневное время. Все отключения плановые, их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 26 июля 2019

С 09:00 до 13:00:

ул. Акмолинская 1-73, 2-80; ул. Благодатная 45-127, 48-120; ул. Красносельская 31-77, 36-62; ул. Лесопарковая 65/61, 67-145, 92-168; ул. Мечётинская 1-77, 2-74; ул. Мичуринская 30-104, 89-133; ул. Развилинская 1-29, 2-34; ул. Смоленская 1-77, 2-80; ул. Чукотская 1929, 2-36.

С 09:00 до 15:00:

ул. Малиновского 216; ул. Таганрогское шоссе 1-3, 2-6; пер. Нефтяной; пер. Элеваторный; пер. Машиностроительный; пер. Нефтекачка; с/т Восход; с/т Восход-2; с/т Малинка.

С 09:00 до 17:00:

– ул. 23-я линия 12-32, 15-41; ул. Мясникова 6-14.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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