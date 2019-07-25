В Ростовской области почти девять тысяч человек расселят из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-25T11:34:26+03:00

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В Ростовской области до 2025 года новоселье могут справить тысячи дончан. Об этом сообщили в региональном правительстве, где прошло расширенное совещание с участием главы региона. В частности, было озвучено, что за это время планируют расселить из аварийного жилья 8,8 тысячи жителей Дона. На это, в общей сложности, планируют потратить почти 8,6 миллиарда рублей.

Известно, что расселение происходит в рамках нацпроекта. Так, в ближайшие два года почти две тысячи человек в регионе смогут сменить старое жилье на новое. Таким образом освободится свыше 28 тысяч квадратных метров строений, признанных аварийными.

В донском минстрое добавили, что проблема заключается в недостатке маневренного фонда - куда поселяют тех, кто ждет своей очереди на получение новой крыши над головой.

По словам министра Сергея Куца, чуть больше половины маневренного фонда (из 11,3 тысячи квадратных метров) пригодно для проживания. Сейчас чиновникам предстоит провести инвентаризацию, чтобы понимать сколько в области реально находится жилья, которое может быть задействовано, чтобы помочь людям.

ИСТОЧНИК KP.RU