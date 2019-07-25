2019-07-25T11:50:55+03:00
Общество

Житель Ростовской области выиграл коттедж в лотерею

Александр Молчанов верил, что однажды ему улыбнется удача
Ольга ГОПАЛО
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Александр Молчанов верил, что однажды ему улыбнется удача. Фото: пресс-служба Столото.Александр Молчанов верил, что однажды ему улыбнется удача. Фото: пресс-служба Столото.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Обладателем новенького коттеджа стоимостью в 800 тысяч рублей стал житель Ростовской области. Известно, что мужчина выиграл его лотерею. При этом, Александра Молчанова всего лишь продолжил семейные традиции. Покупать лотерейные билеты начали еще его бабушка и дедушка. Поэтому и сам он частенько испытывал фортуну.

- Я верил, что однажды выиграю, - признался счастливчик. - И мне действительно повезло. Конечно, я очень обрадовался, когда узнал о победе.

Известно, что молодой человек работает инженером в компании по строительству железных дорог. А в свободное время увлекается автоспортом. Так, частенько он участвует в любительских гонках, а также следит за новостями Международной автомобильной федерации и смотрит трансляции соревнований.

К слову, удача частенько улыбается жителям Ростовской области. Не так давно после выигрыша в лотерею миллионерами стали учительница рисования и шахтер. Еще одна наша землячка выиграла квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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