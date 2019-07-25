В Ростовской области жатва ранних зерновых почти завершена

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-25T12:06:25+03:00

Неизменный лидер по урожайности в этом году — Мясниковский район. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Ростовской области уборочная компания ранних зерновых выходит на финишную прямую. Как рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства, убраны почти 90 процентов всех площадей. А это составляет свыше 2,9 миллиона гектаров.

Так, по последним данным, селяне уже собрали более девяти миллиона тонн озимой пшеницы, и 198 тысяч тонн озимого ячменя, а также от 215 тысяч тонн зернобобовых культур.

В частности, три донских района - Неклиновский, Егорлыкский и Ремонтненский, уже полностью завершили уборку. Близки к финалу еще семь. Из-за дождей аграрии работают в ускоренном темпе, чтобы не допустить потери урожая.

Сообщается, что валовой сбор уже превышает десять миллионов тонн при средней урожайности более 33,7 центнера с гектара. К слову, наибольшее количество зерна намолотили хозяйства Зерноградского района - почти 600 тысяч тонн. В тройке лидеров Сальский и Зимовниковский районы, собравшие 575 и 483 тысячи тонн зерновых соответственно.

А вот неизменный лидер по урожайности в этом году - Мясниковский район. Там она составляет 47,4 центнера с гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU