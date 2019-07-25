Наркокурьера из Украины посадили на пять лет за попытку переправить амфетамин в Ростовскую область

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-25T12:23:16+03:00

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Пять лет и один месяц предстоит провести в местах лишения свободы гражданину Украины, который попался при пересечении государственной границы Российской Федерации с синтетическим наркотиком, который, по версии следствия, он намеревался переправить на территорию Ростовской области для последующей продажи.

- Наркокурьер пытался провести амфетамин, спрятав пакетики с запрещенным веществом в своих личных вещах, но был задержан в пункте пропуска «Донецк-автодорожный» при проверке документов, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе регионального Погрануправления ФСБ.

Донецкий городской суд признал украинца виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ», определив его отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU