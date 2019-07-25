В Ростове-на-Дону мигранта оштрафовали и отправили на родину в Узбекистан

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-25T12:39:02+03:00

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В Ростовской области на карандаше судебных приставов оказался гражданин Узбекистана. Выяснилось, что мужчина попался на том, что находился на территории города Ростова-на-Дону незаконно. В частности, у него не оказалось российского гражданства, что считается нарушением правил въезда в Российскую Федерацию.

В отношении него было возбуждено административное дело, которое направили в районный суд донской столицы. После рассмотрения дела судья Октябрьского района назначил подсудимому наказание в виде штрафа. В итоге, он должен был оплатить в казну три тысячи рублей, а еще отправиться обратно на родину.

Как добавили, в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, решение суда уже исполнили сотрудники специализированного отдела по обеспечению общественных и социально-значимых процессов. Они выдворили гражданина-нарушителя домой - обратно в Узбекистан.

ИСТОЧНИК KP.RU