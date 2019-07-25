Новые танки из Ростовской области продемонстрировали форсирование водной преграды с полным погружением

СЕГОДНЯ 12:43 2019-07-25T12:43:43+03:00

Танкисты преодолевают под водой в сумме около ста метров. Фото: скрин с видео/пресс-служба ЮВО.

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Свыше тысячи танкистов мотострелкового соединения Южного военного округа из Ростовской области проходят обучение подводному вождению на Т-72Б3 — модернизированной версии средних российских танков.

- В рамках практических занятий экипажи проходят легководолазную подготовку на полигоне Прудбой в Волгоградской области, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе ЮВО.

На специально оборудованном вододроме боевые машины выполняют полное погружение на глубину до пяти метров, форсируя водные преграды шириной более 50 метров, продвигаясь с одного берега на другой по дну водоема.

Причем, и под водой танкистам, экипированным в индивидуальные аварийно-спасательные средства (изолирующие дыхательные аппараты рассчитаны на часовое пребывание), тоже приходится изрядно потрудиться — выполнить перенос трака гусеницы, установить и закрепить трос на буксирном крюке.

- Перед экипажами стоит задача пройти под водой около 100 метров, - уточнил наш собеседник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/722229" frameborder="0"></iframe> Танки Т-72Б3 из Ростовской области форсируют водную преграду с полным погружением - ВИДЕО. 24.07.2019 г..

ИСТОЧНИК KP.RU