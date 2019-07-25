2019-07-25T13:28:14+03:00
Общество

Ростов-на-Дону стал лидером по числ заболевших энтеровирусной инфекцией

Чаще всего заболеванию подвержены дети и подростки
Ольга ГОПАЛО
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Ростов-на-Дону стал лидером по числ заболевших энтеровирусной инфекцией. Фото: ГОПАЛО Ольга.Ростов-на-Дону стал лидером по числ заболевших энтеровирусной инфекцией. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Своеобразную статистику по числу заболевших энтеровирусной инфекцией привели в региональном Управлении Роспотребнадзора. Оказалось, что лидером по количеству пациентов стал Ростов-на-Дону. На донскую столицу приходится 57,2 процента случаев. На втором месте среди пострадавших от «болезни грязных рук» - жители Каменска-Шахтинского, их 24,7 процента от общего числа. Также случаи заболевания регистрировали в городе Шахты, Каменском, Азовском, Красносулинском, Аксайском и Октябрьском районах Дона.

Сообщается, что львиная доля пациентов - это дети и подростки в возрасте до 14 лет. А больше половины пациентов детсадовского возраста посещали дошкольные учреждения.

Медики советуют, чтобы не заболеть, нужно мыть руки перед едой, после возвращения с улицы и после каждого посещения туалета. Кроме того, тщательно промывать горячей водой, купленные на рынках и в торговой сети, овощи и фрукты. А также проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, чаще проветривать помещения и для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду

А еще при первых признаках заболевания не стоит заниматься самолечением: необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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