2019-07-25T13:37:50+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону мужчина с электрошокером напал на знакомую пенсионерку

Цель нападения — деньги в кошельке
Ольга ГОПАЛО
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Мужчину удалось задержать по горячим следам.Мужчину удалось задержать по горячим следам.Фото: Николай КРИВИЧ
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В полицию Ростова-на-Дону обратилась местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой преступления. По ее словам, инцидент произошел в Октябрьском районе донской столицы. Ростовчанка сообщила, что знакомый часто помогал ей по дому. Но вот то, что он сможет напасть на нее и забрать деньги, даже не предполагала. Пенсионерка рассказывает, что когда работник в очередной раз пришел к ней домой, она не заметила подвоха. Пустила его внутрь. А тот набросился на нее с электрошокером.

Добычей незваного гостя стали 600 рублей, которые находились в кошельке пожилой дамы.

По горячим следам стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Оказалось, что 44-летний мужчина уже успел потратить деньги. Теперь, как сообщили в Главном управлении МВД России по региону, в отношении него было возбуждено уголовно дело по статье «Разбой». Не исключено, что если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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