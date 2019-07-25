В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело на прокатчицу, у которой от голода пали две лошади

СЕГОДНЯ 15:52 2019-07-25T15:54:33+03:00

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Полиция Ростова-на-Дону сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении местной жительницы, подозреваемой в жестоком обращении с животными. Речь идет о той самой заводчице лошадей, у которой пали жеребцы. Причина гибели официально не установлена (во всяком случае не названа), но известно, что животные сильно голодали, а также не получали необходимые лекарства. В связи с тем, что лошади были ее собственностью, долгое время общественники не могли заставить женщину обеспечить животных нормальным питанием.

На данный момент семь лошадей изъяты.

- Приобретаются такие лошади, как правило, по бросовой цене – с травмами после окончания спортивной карьеры или из расформированных конных заводов, - сообщает управление ветеринарии. - Забрать лошадь у прокатчиков без весомых на то причин нельзя – это частная собственность, – но меры принять все-таки можно.

ИСТОЧНИК KP.RU