В ростовской области спалили 40 тонн дикой конопли

СЕГОДНЯ 17:11 2019-07-25T17:11:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Донская полиция отчиталась о мероприятиях, которые прошли в рамках первого этапа операции «Мак-2019». Речь идет об обнаружении и уничтожении незаконных посевов мака и конопли, а также дикорастущих наркотических растений. Выявленную «дичку» скашивают, а затем сжигают. В этом деле стражам порядка помогают представители местных администраций и казаки.

- Общая площадь освобожденных от наркосодержащих растений земель составила более 20 гектаров. В ходе операции ликвидировано около 100 очагов произрастания дикой конопли, уничтожено порядка 40 тонн растения, - передает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU