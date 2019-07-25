2019-07-25T17:32:34+03:00
Происшествия

В Ростовской области трое парней изнасиловали пенсионерку

Молодые люди с криминальным прошлым уже задержаны
Илья БОГОМОЛОВ
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Троим парням грозит тюрьма за надругательство над пенсионеркой.Троим парням грозит тюрьма за надругательство над пенсионеркой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В поселке Гигант Сальского района Ростовской области задержали троих местных жителей, подозреваемых в изнасиловании. Жертвой молодых людей стала не девушка, встреченная на улице, а пенсионерка, к которой злоумышленники проникли домой.

Как рассказал "Комсомолке" источник в правоохранительных органах донского региона, 24 июля, около часа ночи трое парней 19, 20 и 21 года незаконно проникли в одно из частных домовладений, где изнасиловали 62-летнюю женщину. Подозреваемых удалось задержать в тот же день. Все трое оказалась ранее судимыми за кражу.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ. Правоохранители учли, что парни действовали группой, по предварительному сговору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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