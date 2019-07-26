В Ростовской области задержали контрабандистов при попытке вывезти на Украину редкую коллекцию почтовых марок
Пограничники задержали контрабандистов, пытавшихся переправить из России на Украину большую коллекцию марок, часть из которых оказалась очень редкими экземплярами.
- В автомобильном пункте пропуска «Куйбышево» при проведении осмотра следовавшего на выезд из РФ рейсового автобуса были обнаружены свыше 1,2 тысячи марок, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном Погрануправлении ФСБ России. - Сейчас незадекларированный товар направлен на экспертизу, и если историческая ценность обнаруженной продукции будет подтверждена, то владельцу грозит уголовная ответственность за «Контрабанду культурных ценностей».
Добавим, что санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU