В Ростовской области задержали контрабандистов при попытке вывезти на Украину редкую коллекцию почтовых марок

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-26T10:26:48+03:00

Среди более чем тысячи экземпляров, спрятанных в тайнике, нашлись и уникальные

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Пограничники задержали контрабандистов, пытавшихся переправить из России на Украину большую коллекцию марок, часть из которых оказалась очень редкими экземплярами.

- В автомобильном пункте пропуска «Куйбышево» при проведении осмотра следовавшего на выезд из РФ рейсового автобуса были обнаружены свыше 1,2 тысячи марок, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном Погрануправлении ФСБ России. - Сейчас незадекларированный товар направлен на экспертизу, и если историческая ценность обнаруженной продукции будет подтверждена, то владельцу грозит уголовная ответственность за «Контрабанду культурных ценностей».

Добавим, что санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU