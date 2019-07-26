В Таганрогском заливе спасли рыбака, который едва не утонул на сдувшейся лодке

СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-26T11:06:59+03:00

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В Таганрогском заливе спасатели выручили мужчину, который едва не погиб. Как рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области, поступил звонок из единой дежурно-диспетчерской службы о терпящем бедствие рыбаке, у которого в километре от берега начала сдуваться лодка.

- Ни жилета, ни других спасательных средств на борту у него не было, - пояснили в ГУ МЧС России по РО. - Подоспевшие вовремя сотрудники МЧС подняли мужчину на борт и доставили на берег. От дальнейшей помощи рыбак отказался.

Уже на берегу выяснилось, что на солнце шов на баллоне лодки разошелся, и она начала сдуваться, если бы не спасатели, рыбаку пришлось бы самостоятельно плыть большое расстояние.

ИСТОЧНИК KP.RU