2019-07-26T11:06:59+03:00
Происшествия

В Таганрогском заливе спасли рыбака, который едва не утонул на сдувшейся лодке

Спасатели доставили мужчину на берег
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Мужчину на лодке доставили к берегуМужчину на лодке доставили к берегуФото: ГУ МЧС России по РО
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В Таганрогском заливе спасатели выручили мужчину, который едва не погиб. Как рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области, поступил звонок из единой дежурно-диспетчерской службы о терпящем бедствие рыбаке, у которого в километре от берега начала сдуваться лодка.

- Ни жилета, ни других спасательных средств на борту у него не было, - пояснили в ГУ МЧС России по РО. - Подоспевшие вовремя сотрудники МЧС подняли мужчину на борт и доставили на берег. От дальнейшей помощи рыбак отказался.

Уже на берегу выяснилось, что на солнце шов на баллоне лодки разошелся, и она начала сдуваться, если бы не спасатели, рыбаку пришлось бы самостоятельно плыть большое расстояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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