2019-07-26T11:42:18+03:00
Общество

Ростовские таможенники накрыли контрабанду запчастей для мобильников

Владельца «Мерседеса» теперь оштрафуют на кругленькую сумму
Ольга ГОПАЛО
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В машине оказалось больше тысячи различных запчастей для мобильных телефонов: всего 55 наименований. Фото: ЮТУ.В машине оказалось больше тысячи различных запчастей для мобильных телефонов: всего 55 наименований. Фото: ЮТУ.
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В Ростовской области внимание таможенников привлек автомобиль, который они остановили. Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Гуково». И, как оказалось, не зря. За рулем иномарки «MERCEDES-BENZ» находился гражданин незалежной. В его машине оказалось больше тысячи различных запчастей для мобильных телефонов: всего 55 наименований.

Как прокомментировали в Южном таможенном управлении, водитель рассказал, что все запчасти он вез для родственника, который занимается ремонтом телефонов. А о необходимости декларировать вывозимые товары якобы не знал.

- Ассортимент, количество и предназначение предметов, которые гражданин Украины собирался перевезти через таможенную границу Евразийского экономического союза, свидетельствуют о том, что они не относятся к товарам для личного пользования, - сообщил исполняющий обязанности начальника таможенного поста Сергей Котов. - По фактам недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию, возбуждено дело об административных правонарушениях.

Не исключено, что теперь всю партию товара у него конфискуют, а самому водителю придется заплатить штраф на кругленькую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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