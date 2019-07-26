2019-07-26T11:50:07+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону по телефону «горячей линии» расскажут о сроках годности фруктов и овощей

Она заработает с 29 июля в региональном Управлении Роспотребнадзора
Ольга ГОПАЛО
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Почти две недели специалисты ведомства будут отвечать на вопросы дозвонившихся.Почти две недели специалисты ведомства будут отвечать на вопросы дозвонившихся.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Теперь узнать о том, как долго должны храниться фрукты и овощи, можно будет по телефону «горячей линии». Она заработает в региональном Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области с понедельника, 29 июля. Почти две недели специалисты ведомства будут отвечать на вопросы дозвонившихся по телефонам, указанным ниже.

Известно, что можно будет узнать не только о сроках годности, но и о том, как определить качество продукции, какие документы должны быть на руках у продавцов, а также должны ли они показывать их покупателям.

Там же посоветуют, кому жаловать в тех случаях, если нарушаются права потребителя. Какие размеры штрафов или другие наказания предусмотрены для недобросовестных торговцев.

Сообщается, что горячая линия будет работать в будние дни с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45.

АЛЛО!

Звоните по номерам телефонов

Телефоны «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Ростовской области: (863)263-66-38, (863)251-23-77, (863) 253-48-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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