В Ростовской области на аварийных домах появятся правильные таблички

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-26T12:03:55+03:00

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В Ростовской области аварийные дома теперь можно будет узнать по информационным табличкам, которые собираются вывесить на стену. Известно, что там будет указан не только адрес многоэтажки, подлежащей выселению, но и указаны конкретные сроки расселения, а также контактные телефоны, по котором жители могут узнать подробности.

При этом качество информации будут контролировать специалисты регионального министерства строительства. По данным ведомства, на Дону 556 аварийных дома. И на каждом из них такие таблички есть. Вот тоько качество информации на них оставляет желать лучшего. Пожалуй, образцом в этом вопросе могут пока служить только Белокалитвинский и Каменский районы.

В частности, помимо перечисленной информации должны быть указаны и адреса домов, в которые переселят жильцов, адрес сайта с подробной информацией о переселении. Известно, что до 2025 года в регионе планируют переселить 8,8 тысячи жителей. На это выделено свыше восьми миллиардов рублей. Пока же проблема заключается в том, что не весь маневренный фонд пригоден для проживания. Поэтому в ближайшее время пересчитают и его.

ИСТОЧНИК KP.RU