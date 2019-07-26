«Я хочу жениться»: Фанаты в восторге от глубины декольте, которое продемонстрировала «Мисс Интерконтиненталь»
«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова держит свои поклонников в курсе событий. Очередной ее пост посвящен смене мастера, у которого ростовчанка делает реснички. Их она продемонстрировала подписчикам своего Инстаграм. Правда, многие обратили внимание не на выразительность глаз модели, а на глубину ее декольте. Причем один из фанатов впечатлился настолько, что предложил блондинке руку и сердце.
- Я хочу жениться, - только и написал он.
К слову, красавица всегда с гордостью демонстрирует свое тело, потому что поддерживает его правильным питанием и тренировками в спортзале. Одну из таких Валентина даже сняла на видео. Модель рассказала, что если следовать всем этим упражнениям, то результатом станет «попа как орех».
- Такую тренировку весомую я выполняю раз в неделю, - призналась блондинка. - Но, если хотите, чтоб попа росла, помните, что ваш успех зависит и от питания!
ИСТОЧНИК KP.RU