«Я хочу жениться»: Фанаты в восторге от глубины декольте, которое продемонстрировала «Мисс Интерконтиненталь»

СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-26T13:16:42+03:00

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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова держит свои поклонников в курсе событий. Очередной ее пост посвящен смене мастера, у которого ростовчанка делает реснички. Их она продемонстрировала подписчикам своего Инстаграм. Правда, многие обратили внимание не на выразительность глаз модели, а на глубину ее декольте. Причем один из фанатов впечатлился настолько, что предложил блондинке руку и сердце.

- Я хочу жениться, - только и написал он.

rasulova_valentina New ресницы

К слову, красавица всегда с гордостью демонстрирует свое тело, потому что поддерживает его правильным питанием и тренировками в спортзале. Одну из таких Валентина даже сняла на видео. Модель рассказала, что если следовать всем этим упражнениям, то результатом станет «попа как орех».

- Такую тренировку весомую я выполняю раз в неделю, - призналась блондинка. - Но, если хотите, чтоб попа росла, помните, что ваш успех зависит и от питания!

rasulova_valentina Попа как орех

ИСТОЧНИК KP.RU