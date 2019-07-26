2019-07-26T13:32:42+03:00
Общество

«Мисс Россия» Татьяна Котова сравнила себя с Кристиной Агилерой и Дженнифер Лопес

Красавица проанализировала свое творчество и заграничных звезд
ГОШЕВ Игорь
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Красавица сравнила свое творчество и заграничных звезд. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Красавица сравнила свое творчество и заграничных звезд. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова поделилась с подписчиками своего Инстаграм видео, по которым сравнила себя с заграничными поп-звездами.

- Приятно мыслить, как Кристина Агилера, - подписала она видеокадры. - Посмотрите на два видео: одно из них – мое интро, второе – интро Кристины, его я сняла на ее концерте в Москве.

Красавица-россиянка рассказала, что зарубежная знаменитость - кумир ее детства. А после объяснила, что имеет ввиду:

- Одно настроение, похожая атмосфера, кадры, движение, съемка! Мы придумывали это интро 1,5 года назад, для концертной программы, много раз корректировали, добавляли идеи.

Однако ни о каком плагиате, по словам Татьяны речи не идет:

- Уверена, и даже не сомневаюсь что мировые звезды не подсматривают российские идеи, тем более мои. Поэтому для меня это фантастика, это знак, что я все делаю правильно!

kottovakottova
Приятно мыслить, как Кристина Агилера и Джей Ло
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Поклонники оценили увиденное, написав так: «Ваше лучше чем у Кристины», «Мне в твоем интро атмосфера и динамика ближе», «Танюша! Это гениально!», «У вас шикарное интро! Просто космос» и «Очень атмосферно».

Кроме того, красотка напомнила, что ее клип «Adios», который снимался в Португалии, похож на клип Дженнифер Лопес. При этом ее, по словам Котовой, вышел ее немного раньше.

- Ну это очень круто, - ответила на пост Котовой одна из подписчиц. - Видимо, действительно, единое информационное поле есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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