2019-07-26T13:48:49+03:00
Общество

«Миссис Россия» Полина Диброва пристыдила подписчиков за критику ее голой спины в присутствии детей

И снова опубликовала в Инстаграм похожий снимок на пляже
ГОШЕВ Игорь
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Жена Диброва загорает топлес на глазах у сыновей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсетиЖена Диброва загорает топлес на глазах у сыновей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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«Миссис Россия» Полина Диброва за словом в карман не лезет. Более, того внимательно относится к комментариям и своих подписчиков в инстаграм. Прошлым летом они раскритиковали ее за то, что многодетная мать загорает в присутствии детей загорает топлес. В этот раз Полина опубликовала схожую фотографию, которую подписала так:

- Помню прошлый год и ваши гневные комментарии про голую спину матери, - предвосхитила гневные комментарии хейтеров мама-модель. - Все стабильно, на том же месте и в том же образе. А стабильность, как говорится, признак мастерства.

Истинные фанаты только поддержали Полину.

- Курс выбран правильно, пираты божественны, яхта- не по зубам, никаким акулам! - написал один.

- На маме верхом это святое, - оставила комментарий другая.

- Я тоже периодически бываю то лошадкой, то поездом, - призналась еще одна Интернет-мамочка.

Некоторые отметили, что это фото уже не такое откровенное, как предыдущее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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