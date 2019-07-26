2019-07-26T15:05:27+03:00
Общество

В Ростовской области пенсионерам выплатили больше ста миллиардов рублей за полгода

Всего на Дону живут один миллион 314 тысячи пенсионеров
Ольга ГОПАЛО
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Кругленькую сумму в этом году уже получили донские пенсионеры, а также другие льготники.Кругленькую сумму в этом году уже получили донские пенсионеры, а также другие льготники.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Кругленькую сумму в этом году уже получили донские пенсионеры, а также другие льготники. Статистику по выплаченным пенсиям и другим социальным выплатам за минувшие шесть месяцев 2019-го подвели в региональном отделении Пенсионного фонда.

Оказалось, что за это время было потрачено свыше одного миллиарда рублей. Причем в эту сумму не вошли единовременные выплаты из средств материнского капитала, а также средства пенсионных накоплений правопреемникам.

Всего же в Ростовской области живет один миллион 314 тысяч пенсионеров, львиная доля из которых - получатели страховой пенсии по старости. Еще 90 тысяч человек получают их по инвалидности, а 50 тысяч человек – по случаю потери кормильца. В списке пенсионеров и получатели социальных пенсий, госслужащие, летчики-испытатели, а также военнослужащие и их семьи.

В Пенсионном фонде по региону добавили, что сейчас средний размер страховой пенсии в нашей области составляет 14 194 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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