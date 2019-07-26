2019-07-26T15:57:40+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону разбили стекло в авто, чтобы украсть регистратор

Злоумышленника задержали полицейские
Ольга ГОПАЛО
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Злоумышленника задержали полицейские.Злоумышленника задержали полицейские.Фото: Николай КРИВИЧ
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Житель Ростова-на-Дону обратился в полицию после того, как стал жертвой преступления. Мужчина рассказал стражам порядка, что кто-то разбил стекло в его автомобиле, который был припаркован у дома. В итоге, добычей злоумышленника стал видеорегистратор. По горячим следам людям в погонах удалось задержать подозреваемого. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, им оказался 29-летний ростовчанин, который уже имел судимость за плечами.

Мужчина признался, что заприметил видеорегистратор, когда хозяин еще был в машине. Он подождал, пока водитель уйдет, а потом разбил стекло тем, что попалось под руку. Добычу он успел продать, а деньги - потратил на собственные нужды.

К слову, воришку удалось отследить по камерам, которые были установлены на зданиях, где была припаркована машина.

Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ближайшие несколько лет он может провести в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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