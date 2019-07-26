В Ростове-на-Дону полицейские задержали мужчину, который украл деньги из аптеки

26 Июль 19:46 2019-07-26T19:48:20+03:00

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В Первомайском районе Ростова-на-Дону задержали мужчину, которого считают причастным к краже. Согласно официальной версии, он обворовал аптеку.

- Поступило сообщение от директора одной из аптек города о краже денег из кассы, - рассказали в ГУ МВД России по РО. - Оперативники прибыли на место и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Так удалось выйти на след 21-летнего подозреваемого. Молодой человек ночью вскрыл окно у одной из аптек города и забрался в помещение. Он нашел в кассе более 41 тысячи рублей, с которыми и ретировался, а деньги потратил на личные нужды (есть версия, что он наркозависимый).

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU