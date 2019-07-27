Донская пловчиха Юлия Ефимова в шестой раз стала чемпионкой мира

СЕГОДНЯ 00:01 2019-07-27T00:01:42+03:00

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26 июля 2019-го запомнился, как золотоносный день для российского плавания. Сразу три спортсмена - Юлия Ефимова, Антон Чупков и Евгений Рылов - выиграли золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском городе Кванджу.

Для знаменитой на весь мир донской пловчихи Ефимовой, это шестое "золото", о чем она поспешила сообщить подписчикам в Instagram. Первое она завоевала в 2009 году.

- 10 лет, и все еще в строю! Спасибо всем за поддержку и многочисленные поздравления, - написала она.

pryanya93 6 -я !!! 6 я золотая медаль с далёкого 2009 года! 10 лет, и все ещё в строю Спасибо всем за поддержку и многочисленные поздравления

Добавим, что Юлия пришла первой в заплыве брасом на 200 метров. Второе место досталось пловчихе из ЮАР, а третье - канадке. Ожидалось, что главным конкурентом нашей спортсменке станет американка Лилли Кинг, но она допустила ошибку во время разворота, не коснулась бортика обеими руками и была дисквалифицирована. Ранее на этом турнире Ефимова взяла "серебро" на стометровке.

ИСТОЧНИК KP.RU