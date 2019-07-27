2019-07-27T00:20:37+03:00
Общество

Баста вступился за горящие леса Сибири

Рэпер из Ростова-на-Дону призвал не замалчивать ситуацию
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Баста записал видео-обращение в дороге. Фото: @bastaakanoggano, Instagram.Баста записал видео-обращение в дороге. Фото: @bastaakanoggano, Instagram.
Изменить размер текста:

Вечером 26 июля рэпер Баста опубликовал в Instagram видео о крупных пожарах в Сибири и на Дальнем Востоке. Артист обратил внимание подписчиков, что в эти часы горят несколько миллионов гектаров леса, смог накрыл крупные города, жителям которых нечем дышать.

- Мы обращаемся к местным и федеральным властям с просьбой сделать все, что от них зависит в этой чрезвычайной ситуации. Мы много потеряли, но осталось то, что еще можно спасти, - заявил Баста.

bastaakanogganobastaakanoggano
В Сибири и на Дальнем Востоке прямо сейчас горит несколько миллионов гектаров леса.
40591 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В комментариях под его видео пользователи соцсетей из Сибири делятся своими наблюдениями и версиями произошедшей катастрофы. Люди пишут, что задыхаются в Новосибирске, Омске, Барнауле и Томске, при этом федеральные новости не особо обращают внимания на эту проблему. Многие благодарят известного ростовчанина за то, что он привлекает внимание общественности к лесным пожарам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Донская пловчиха Юлия Ефимова в шестой раз стала чемпионкой мира
В Ростове-на-Дону полицейские задержали мужчину, который украл деньги из аптеки
В Ростове-на-Дону разбили стекло в авто, чтобы украсть регистратор
Хейтеры раскритиковали супругов Тарасовых за публичный поцелуй
В Ростовской области пенсионерам выплатили больше ста миллиардов рублей за полгода
«Ростелеком» в Ростове-на-Дону запускает проект «Цифровое образование»
«Миссис Россия» Полина Диброва пристыдила подписчиков за критику ее голой спины в присутствии детей
«Мисс Россия» Татьяна Котова сравнила себя с Кристиной Агилерой и Дженнифер Лопес
«Я хочу жениться»: Фанаты в восторге от глубины декольте, которое продемонстрировала «Мисс Интерконтиненталь»
«Безупречная женщина»: «Мисс Россия» Алина Санько снова удивила поклонником выбором наряда
В Миллерове к трем годам приговорили застройщика, который похитил бюджетные деньги на возведение домов для сирот
В Ростовской области на аварийных домах появятся правильные таблички
В водоемах Ростова-на-Дону утонули десять человек
В Ростове-на-Дону по телефону «горячей линии» расскажут о сроках годности фруктов и овощей
Ростовские таможенники накрыли контрабанду запчастей для мобильников
В Ростове-на-Дону «первую милю» линейного парка вдоль берегов Темерника обещают создать в следующем году
В Таганрогском заливе спасли рыбака, который едва не утонул на сдувшейся лодке
В Ростовской области задержали контрабандистов при попытке вывезти на Украину редкую коллекцию почтовых марок
В Ростовской области трое парней изнасиловали пенсионерку
В ростовской области спалили 40 тонн дикой конопли
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело на прокатчицу, у которой от голода пали две лошади
В Ростовской области пенсионерка дала отпор грабителю
День ВМФ в 2019 году в Таганроге: программа мероприятий, дата празднования