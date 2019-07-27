Баста вступился за горящие леса Сибири

СЕГОДНЯ 00:18 2019-07-27T00:20:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 26 июля рэпер Баста опубликовал в Instagram видео о крупных пожарах в Сибири и на Дальнем Востоке. Артист обратил внимание подписчиков, что в эти часы горят несколько миллионов гектаров леса, смог накрыл крупные города, жителям которых нечем дышать.

- Мы обращаемся к местным и федеральным властям с просьбой сделать все, что от них зависит в этой чрезвычайной ситуации. Мы много потеряли, но осталось то, что еще можно спасти, - заявил Баста.

bastaakanoggano В Сибири и на Дальнем Востоке прямо сейчас горит несколько миллионов гектаров леса.

В комментариях под его видео пользователи соцсетей из Сибири делятся своими наблюдениями и версиями произошедшей катастрофы. Люди пишут, что задыхаются в Новосибирске, Омске, Барнауле и Томске, при этом федеральные новости не особо обращают внимания на эту проблему. Многие благодарят известного ростовчанина за то, что он привлекает внимание общественности к лесным пожарам.

ИСТОЧНИК KP.RU