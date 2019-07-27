На дороге в Ростовской области перевернулся автомобиль: пострадали две девочки
Сегодня утром, 27 июля, в Ростовской области на дороге "Гуково - Углеродовский" произошло ДТП в котором пострадали две девочки. По предварительным данным сотрудников полиции, 37-летний водитель минивэна Renault Trafic не справился с управлением, автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате аварии травмы получили две 15-летние пассажирки, девочек увезли в больницу.
- Сотрудниками ГИБДД установлено, что в момент столкновения подростки были пристегнуты, что помогло избежать тяжелых увечий. По факту произошедшего проводится проверка, - передает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
Госавтоинспекторы в очередной раз призвали родителей ответственно относиться к безопасности детей-пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU