2019-07-27T08:40:32+03:00
Происшествия

На дороге в Ростовской области перевернулся автомобиль: пострадали две девочки

Школьницы были пристегнуты
Илья БОГОМОЛОВ
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Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали две 15-летние девочкиСотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали две 15-летние девочкиФото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
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Сегодня утром, 27 июля, в Ростовской области на дороге "Гуково - Углеродовский" произошло ДТП в котором пострадали две девочки. По предварительным данным сотрудников полиции, 37-летний водитель минивэна Renault Trafic не справился с управлением, автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате аварии травмы получили две 15-летние пассажирки, девочек увезли в больницу.

- Сотрудниками ГИБДД установлено, что в момент столкновения подростки были пристегнуты, что помогло избежать тяжелых увечий. По факту произошедшего проводится проверка, - передает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Госавтоинспекторы в очередной раз призвали родителей ответственно относиться к безопасности детей-пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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