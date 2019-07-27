В Италии Анастасия Костенко тоскует по русской кухне и донским ракам
Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова, выехав вместе с семьей в Италию, скучает там по русской кухне. Об этом красавица-модель Анастасия рассказала подписчикам в Instagram. Девушка призналась, что, отдыхая на родине пиццы и пасты, до трясучки хочет традиционных для России блюд, а кофе заменить на ароматный листовой чай.
- От римской жары спасалась минеральной газированной водой с лимоном и мыслями, что скоро прилечу в отчий дом, где речная рыбка, раки и другие донские яства, - написала Анастасия, отметив, что в данный момент кушает чизбургер и картошку фри из "Макдональдсе".
Напомним, что Анастасия Тарасова (в девичестве - Костенко) родом из города Сальска Ростовской области. Выросла в многодетной семье, занималась балетом. В модельный бизнес девушка попала благодаря некоторому сходству с Анджелиной Джоли, а затем прославилась на всю страну как "разлучница" Тарасова и Ольги Бузовой.
ИСТОЧНИК KP.RU