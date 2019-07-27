2019-07-27T09:29:21+03:00
Общество

В Италии Анастасия Костенко тоскует по русской кухне и донским ракам

Девушка собирается вернуться в Ростовскую область
Илья БОГОМОЛОВ
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Анастасия и Дмитрий Тарасовы. Фото: @kostenko.94, Instagram.Анастасия и Дмитрий Тарасовы. Фото: @kostenko.94, Instagram.
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Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова, выехав вместе с семьей в Италию, скучает там по русской кухне. Об этом красавица-модель Анастасия рассказала подписчикам в Instagram. Девушка призналась, что, отдыхая на родине пиццы и пасты, до трясучки хочет традиционных для России блюд, а кофе заменить на ароматный листовой чай.

- От римской жары спасалась минеральной газированной водой с лимоном и мыслями, что скоро прилечу в отчий дом, где речная рыбка, раки и другие донские яства, - написала Анастасия, отметив, что в данный момент кушает чизбургер и картошку фри из "Макдональдсе".

kostenko.94kostenko.94
Дом, милый дом Объясните, почему находясь на родине пиццы и пасты - до трясучки хочется русской кухни, сидеть в прохладе и попивать ароматный, вкусный и листовой чай?!
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Напомним, что Анастасия Тарасова (в девичестве - Костенко) родом из города Сальска Ростовской области. Выросла в многодетной семье, занималась балетом. В модельный бизнес девушка попала благодаря некоторому сходству с Анджелиной Джоли, а затем прославилась на всю страну как "разлучница" Тарасова и Ольги Бузовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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