Толпы провожающих: на ЖД вокзале Ростов-Главный обнаружены нарушения

СЕГОДНЯ 10:19 2019-07-27T10:28:09+03:00

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Южная транспортная прокуратура нашла нарушения в работе железнодорожного вокзала Ростов-Главный. Речь идет о выдаче провожающим и встречающим разовых пропусков в перевозочный сектор. На данном объекте предусмотрена возможность оперативного увеличения сотрудников, выдающих пропуски, если одновременно приходит множество посетителей. Однако в ряде случаев работники вокзала не контролировали мониторинг пассажиропотока и не увеличивали пропускную способность, в результате чего провожающие и встречающие толпились на входе в перевозочный сектор. Испытавшие неудобства люди стали оставлять жалобы в Интернете, на которые и среагировало надзорное ведомство.

В целях устранения выявленных нарушений Ростовский транспортный прокурор внес два представления: руководителям Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов и Ростовскому отряду ведомственной охраны железнодорожного транспорта. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU