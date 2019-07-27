2019-07-27T10:28:09+03:00
Общество

Толпы провожающих: на ЖД вокзале Ростов-Главный обнаружены нарушения

Права граждан отстаивает прокуратура
Илья БОГОМОЛОВ
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Вокзал Ростов-Главный.Вокзал Ростов-Главный.Фото: Яндекс.Карты
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Южная транспортная прокуратура нашла нарушения в работе железнодорожного вокзала Ростов-Главный. Речь идет о выдаче провожающим и встречающим разовых пропусков в перевозочный сектор. На данном объекте предусмотрена возможность оперативного увеличения сотрудников, выдающих пропуски, если одновременно приходит множество посетителей. Однако в ряде случаев работники вокзала не контролировали мониторинг пассажиропотока и не увеличивали пропускную способность, в результате чего провожающие и встречающие толпились на входе в перевозочный сектор. Испытавшие неудобства люди стали оставлять жалобы в Интернете, на которые и среагировало надзорное ведомство.

В целях устранения выявленных нарушений Ростовский транспортный прокурор внес два представления: руководителям Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов и Ростовскому отряду ведомственной охраны железнодорожного транспорта. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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